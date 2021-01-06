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وكيل وزارة الصحة بالغربية يوضح مواعيد تسليم لقاح كورونا

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وكيل وزارة الصحة بالغربية يوضح مواعيد تسليم لقاح كورونا وكيل وزارة الصحة بالغربية يوضح مواعيد تسليم لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:51 م الأربعاء 06 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن التفاصيل الكاملة لخريطة سير الإجراءات وموعد تسليم لقاح المستجد لمستشفى الكبد بالمحلة الكبرى.

وأكد وكيل صحة الغربية، أنه من المتوقع تسليم مستشفى الكبد بالمحلة لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع القادم، على أن تبدأ الفئات المستحقة، وهم مرضى "الأورام - الأمراض المزمنة - الغسيل الكلوي - الأمراض المناعية - المسنين" في تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المعلن عنه من قبل وزارة الصحة.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تجهيز مخطط سير الإجراءات داخل مستشفى الكبد بالمحلة وهو المكان الوحيد بمحافظة الغربية المخصص للحصول على لقاح كورونا، إذ سيقوم المواطن بعد تسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني بالذهاب إلى المستشفى والدخول في البداية إلى منطقة الإرشاد ومساعدة كبار السن والاحتياجات الخاصة، ثم منطقة مناظرة وقياس درجة الحرارة، يليها المنطقة الإدارية لمراجعة بيانات التسجيل، ثم منطقة غرفة الموافقة المستنيرة، ويختتم بغرفة تطعيم اللقاح.

وأشار وكيل صحة الغربية، إلى أنه جرى تجهيز عيادة خاصة لمتابعة الحالة ما بعد التطعيم، فضلًا عن منطقة انتظار في حالة تواجد عدد كبير من المواطنين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد، مطمئنًا جميع المرضى خاصة الفئة الأولى المستهدفة في الحصول على اللقاح بأنه آمن تمامًا ولا يوجد منه أي أضرار صحية أو مخاطر يسببها التطعيم.

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