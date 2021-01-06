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الكونجرس يعلق جلسته بعد اعتراض جمهوريين على نتائج أريزونا

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الكونجرس يعلق جلسته بعد اعتراض جمهوريين على نتائج أريزونا الكونجرس يعلق جلسته بعد اعتراض جمهوريين على نتائج أريزونا

مصراوي Masrawy

08:22 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

علق الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، جلسته المقررة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المعروف أنها جلسة إجرائية لا تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وجاء تعليق الجلسة بعد رفض مشرعون جمهوريون نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.

ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين جلستين منفصلتين بعد تعليق الجلسة في الكونجرس، في حين أنه من المعروف أن جلسة التصديق على نتائج الانتخابات تعقد مشتركة بين المجلسين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، أكد أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية كما طلب .

وقال بنس في مستهل الجلسة التي يعقدها الكونجرس مساء اليوم الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، إنه لا يمكن رفض الأصوات التي تجعل جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وفي تغريدة عبر تويتر، طالب دونالد ترامب، من نائبه مايك بنس، بالتحلي بالشجاعة ورفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى، قائلا "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وقال: "إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات، مضيفًا أن بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

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