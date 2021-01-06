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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية كما طلب ترامب.

وقال بنس في مستهل الجلسة التي يعقدها الكونجرس مساء اليوم الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، إنه لا يمكن رفض الأصوات التي تجعل جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وفي تغريدة عبر تويتر، طالب دونالد ترامب، من نائبه مايك بنس، بالتحلي بالشجاعة ورفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى، قائلا "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وقال: "إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات، مضيفًا أن بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".