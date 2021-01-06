الجزائر تجري صيانة للكابل البحري للإنترنت لبضعة أيام

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت شركة اتصالات الجزائر (لمزود الحكومي لخدمة الانترنت) اليوم الأربعاء، عن إجراء عملية صيانة للكابل البحري SeaWeMe4، تمتد لبضعة أيام، مؤكدة أنها ستعمل على ضمان استمرارية خدماتها وتفادي أي اضطرابات بخدمات الإنترنت.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عملية الصيانة ستتم بالتنسيق مع شركائها الأجانب أعضاء اتحاد شركات SeaWeMe4″، موضحة أن استلام الكابل البحري "أورفال/ألفال"، سيسمح لها بضمان استمرارية خدمات الأنترنت على عكس ما كان يحدث سابقًا.

وأكدت الشركة، أن أعمال الصيانة، تعد التزامًا تقنيًا وتعاقديًا بالنسبة لاتصالات الجزائر اتجاه أعضاء اتحاد الشركات الخاص بالكابل، مشيرة إلى أن دورة الصيانة التي ستمتد على مدار بضعة أيام، ستؤدي إلى انخفاض قصير لسعة الشبكة لمدة تقارب الساعتين، حيث من المقرر أن تتأثر سعة الشبكة الليلة بين الساعة 11 مساء و3 فجرًا، بالتوقيت المحلي