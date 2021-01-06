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: على الكونجرس صد الهجوم الشديد على ديمقراطيتنا

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ترامب: على الكونجرس صد الهجوم الشديد على ديمقراطيتنا : على الكونجرس صد الهجوم الشديد على ديمقراطيتنا

مصراوي Masrawy

07:54 م الأربعاء 06 يناير 2021

‏ وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، الأربعاء، إن هناك من يكرهه لأنه حقق العديد من الإنجازات التي اعتقد سابقًا أنها مستحيلة.

وزعم ترامب، أنه جمع أدلة تزوير عدة خلال الأسابيع الماضية، تثبت عملية التزوير التي جرت في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد ترامب بإنجازاته وشعبيته في البلاد قائلاً: "‏لقد تمكنت من هزيمة أوبرا وينفري وستيسي أبرامز وباراك وميشيل أوباما".

ودعا الكونجرس الأمريكي إلى صد ما اسماه بأنه "هجمة على ديمقراطية أمريكا" مشيرًا إلى أنه سيراقب ما سيحدث في جلسة الكونجرس اليوم للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، مواصلاً حديثه بقوله: "‏سأراقب ما سيحصل في الكونجرس لنر إذا كان لدينا قادة أقوياء أم مخجلون".

وقال: "‏ستحصلون على رئيس غير شرعي ولكن لا يمكننا السماح بذلك، ‏وسنتخلص من المشرعين الضعاف في الكونجرس".

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره الذين تجمعوا في حشد ضخم في واشنطن إلى مسيرة للكونجرس الأمريكي اليوم، تزامنًا مع تصديقه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال: "سأسير معكم إلى مبنى الكونجرس، لنظهر لهم رفضنا لنتيجة الانتخابات وتزويرها وسرقتها"

وفي تجمع لأنصار ترامب أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" واصل الرئيس المنتهية ولايته مزاعم تزوير الانتخابات وشكك في نتائجها، متهمًا الإعلام الذي وصفه بأنه "مزيف" واليسار الاشتراكي بسرقة الانتخابات وتدميرها.

وقال ترامب أمام أنصاره، أنه لن يقبل سرقة الانتخابات ولن يقبل نتائجها ولن يعترف بالهزيمة، موجهًا حديثه لأنصاره قائلاً "أنتم من يمثلون الشعب الحقيقي الذي بنى هذا البلد".

وواصل ترامب إشادته بالفترة التي قضاها في البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الماضية، مدعيًا أنه حقق ما لم يحققه أي رئيس أمريكي في تاريخ البلاد.

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مصراوي Masrawy

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