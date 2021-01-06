رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد الذي يترأس البابا صلواته مساء اليوم الأربعاء.

وقال حنا في بيان له صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: نتمنى لقداسة البابا تواضروس وللكنيسة القبطية المصرية عيدًا سعيدًا تزيح فيه فرحة ميلاد المسيح غيوم القلق والخوف التي عاشها العالم بسبب وباء كورونا.

وتابع: "نتمنى للبابا تواضروس استمرار جهوده الإصلاحية التي يقود بها دفة الكنيسة المصرية، ليقودنا الله في موكب النصرة كل حين في رسالتنا الكنسية وواجبنا تجاه وطننا مصر".

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ 41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.​