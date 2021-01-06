"يعاكسان الماره".. تفاصيل التحقيق مع التوأم المتهمين بالتنمر على المواطنين بإمبابة

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، بحبس شقيقين توأم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر على المواطنين في امبابة.

وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين يدعى إبراهيم حسن، وشهرته "سنجاري" وشقيقه التوأم، تنمرا على المواطنين بشارع الوحدة في إمبابة، والتحرش بالفتيات، ونشرا الفيديوهات على تطبيق "تيك توك" من خلال حساب باسم "كريزي توينز".

وشرحت التحقيقات أن المتهمين يقومان بالتوقف بالشارع ويسخران من المارة بألفاظ بذيئة ويصل الأمر أحيانا إلى المعاكسة.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتنمر والإساءة لقيم المجتمع المصري واإساءة استخدام وسائل الاتصال وقررت حبسهما.

كانت وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخص بالتنمر على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تك توك" يظهر فيه شخص يقوم بالتنمر على المواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما.