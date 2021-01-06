غلق وتشميع 11 منشأة لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الحملة ممثلين عن كل من الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطرق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

وتوجهت الحملة إلى شارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وخلالها جرى التفتيش على 11 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 منشأة ضمت محال ومطاعم وكافيهات، وتحصيل غرامة مالية بإجمالي 46 ألف جنيه، كما جرى تحرير 86 محضر متنوع، و13 إنذار لمخالفة قوانين العمل.