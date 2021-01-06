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لمواجهة كورونا.. تخصيص 18 مدرسة لصرف معاشات يناير منعًا للتكدس بالإسكندرية

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لمواجهة كورونا.. تخصيص 18 مدرسة لصرف معاشات يناير منعًا للتكدس بالإسكندرية لمواجهة كورونا.. تخصيص 18 مدرسة لصرف معاشات يناير منعًا للتكدس بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:55 م الأربعاء 06 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه جرى تجهيز 18 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، والمجاورة لمكاتب البريد، للاستعانة بها في صرف معاشات شهر يناير وفقًا للمواعيد المحددة من هيئة البريد.

وأشار "الشريف" في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة حرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحم.

وأوضح أنه أصدر تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، بتجهيز عدد من المدارس على مستوى الإدارات لصرف معاشات شهر يناير حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المدارس.

وأكد على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظًا على حياة المواطنين.

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