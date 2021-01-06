رئيس جامعة أسوان يهنئ البابا تواضروس والقيادات الكنسية بعيد الميلاد المجيد

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

هنأ الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقال "غلاب": "بالأصالة عن نفسي وعن العاملين بالجامعة نتقدم بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع القيادات الكنسية والأساقفة ورؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والرخاء، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه وسوء.