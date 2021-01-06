1000 أسطوانة غاز إضافية يوميًا بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، الاتفاق مع شركة بوتاجاسكو للغازات البترولية، لتوفير حصة إضافية من الغاز لسد احتياجات المحافظة من أسطوانات الغاز.

أضاف بيان صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء، أنه جرى تعزيز المحافظة بحصة إضافية قدرها 500 أسطوانة منزلية يوميًا، و200 أسطوانة تجارية يوميًا، بمحطة تعبئة الغاز بشطا، و300 أسطوانة منزلية يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة، بإجمالي 1000 أسطوانة.

وأكدت المديرية أن تعزيز الحصة يأتي ضمن جهود المحافظة بالدعم والمتابعة، لمواجهة احتياجات المواطنين وسد العجز ومراعاة المناطق الأشد احتياجًا.