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رفع 28 سيارة متهالكة ومتروكة من شوارع الإسكندرية (صور)

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رفع 28 سيارة متهالكة ومتروكة من شوارع الإسكندرية (صور) رفع 28 سيارة متهالكة ومتروكة من شوارع الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

07:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم الأربعاء، حملة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بشوارع أحياء الجمرك والعجمي، جرى خلالها رفع 28 سيارة وإيداعهم بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقة أم زغيو.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، والذي ينص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق، ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويه المظهر الحضاري والجمالي.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إنه جرى رفع 9 سيارات متهالكة من شوارع باب شرق والعطارين، بواقع 4 سيارات بمعرفة أصحابها، و5 أخرى بمعرفة اللجنة المختصة بالحي.

وأوضح رجب عبدالرازق، رئيس حي الجمرك، أنه جرى رفع 13 سيارة متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق بشوارع الفراهدة وعبدالمنعم والخديوي، أمام مسجد المنير، بمنطقة اللبان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.

وفي نفس السياق، قام حي المنتزه ثان، بحملة مكبرة بشوارع مصطفى كامل، والنبوي المهندس، والملك حفني، والمعهد الديني، وأبو قير، وجرى رفع 6 سيارات متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق.

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