★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

‏ وكالات

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره الذين تجمعوا في حشد ضخم في واشنطن إلى مسيرة للكونجرس الأمريكي اليوم، تزامنًا مع تصديقه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال: "سأسير معكم إلى مبنى الكونجرس، لنظهر لهم رفضنا لنتيجة الانتخابات وتزويرها وسرقتها"

وفي تجمع لأنصار ترامب أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" واصل الرئيس المنتهية ولايته مزاعم تزوير الانتخابات وشكك في نتائجها، متهمًا الإعلام الذي وصفه بأنه "مزيف" واليسار الاشتراكي بسرقة الانتخابات وتدميرها.

وقال ترامب أمام أنصاره، أنه لن يقبل سرقة الانتخابات ولن يقبل نتائجها ولن يعترف بالهزيمة، موجهًا حديثه لأنصاره قائلاً "أنتم من يمثلون الشعب الحقيقي الذي بنى هذا البلد".

وواصل ترامب إشادته بالفترة التي قضاها في البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الماضية، مدعيًا أنه حقق ما لم يحققه أي رئيس أمريكي في تاريخ البلاد.