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رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا

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رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

07:34 م الأربعاء 06 يناير 2021

البرازيل - (أ ش أ)

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إفلاس بلاده، عازيا السبب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.

ونقلت قناة " اليوم" ، عن بولسونارو قوله "إن البرازيل مفلسة، ليس هناك ما يمكنني القيام به"، مضيفًا أنه رغب في تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء الفيروس الذي يغذيه الإعلام لدينا".

تأتي تصريحات الرئيس البرازيلي للإشارة إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفي من الضرائب، وهو وعد انتخابي أطلقه خلال حملته الانتخابية ضمن برنامج اقتصادي ليبرالي.

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مصراوي Masrawy

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