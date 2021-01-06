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إندونيسيا: "مجلس العلماء" يستعد لإصدار فتوى حول اللقاح الصيني

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إندونيسيا: "مجلس العلماء" يستعد لإصدار فتوى حول اللقاح الصيني إندونيسيا: "مجلس العلماء" يستعد لإصدار فتوى حول اللقاح الصيني

مصراوي Masrawy

07:31 م الأربعاء 06 يناير 2021

جاكرتا - (ا ف ب)
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يستعد مجلس العلماء الإندونيسي لإصدار فتوى حول التلقيح ضد قبل بدء حملة التطعيم التي تنطلق الأسبوع المقبل. ويتعلق الأمر بلقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أعلنت أن الشركة أبلغت أن اللقاحات لا تحتوي على مشتقات من الخنازير. وتعتبر إندونيسيا البلد الإسلامي الأول الذي تدخل فيه رجال الدين على خط التلقيح.

دخل رجال الدين في إندونيسيا على خط التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد. وأكد "مجلس العلماء" الإندونيسي، أعلى مجلس إسلامي في البلاد، بهذا الخصوص أنه سيعمل على إصدار فتوى في هذا الشأن قبل بدء برنامج تطعيم جماعي الأسبوع المقبل.

وتعتزم إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بدء حملة التطعيم يوم 13 يناير بعد تسلمها ثلاثة ملايين جرعة من شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

وأعاد الجدل حول تماشي اللقاحات مع تعاليم الإسلام إلى الأذهان التعامل مع مشكلات تتعلق بالصحة العامة في إندونيسيا من قبل. ففي عام 2018، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى بتحريم لقاح للحصبة.

وقالت موتي أرينتاواتي المسؤولة في المجلس "نأمل في صدور الفتوى قبل أن تبدأ الحكومة برنامجها للتطعيم" بلقاح كورونا. وأضافت أن جمع البيانات لا يزال مستمرا قبل أن يتمكن المجلس من إصدار فتوى نهائية.

وتعاني إندونيسيا أسوأ انتشار لمرض كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا وتعتمد السلطات على اللقاح للمساعدة في تخفيف الأزمات الصحية والاقتصادية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن سينوفاك أبلغت شركة بايو فارما الحكومية للأدوية في إندونيسيا بأن اللقاحات لا تحتوي على مشتقات من الخنازير.

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