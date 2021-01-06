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"الجوازات" تطلق هوية "مقيم" الرقمية عبر منصة أبشر

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"الجوازات" تطلق هوية "مقيم" الرقمية عبر منصة أبشر "الجوازات" تطلق هوية "مقيم" الرقمية عبر منصة أبشر
تُمكِّن المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية

أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم، وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت اسم "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستسهّل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد"، وذلك من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحوُّل في تطوير عملية التحوُّل الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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