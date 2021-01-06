"الشمري" تبتكر تطبيقًا يساعد "الأم" في طلب "حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها

★ ★ ★ ★ ★

حمل اسم "بيبي سيتر"

"الحاجة أُمُّ الاختراع"..‏ انطبق هذا المثل على سارة الشمري، التي ابتكرت تطبيقًا، يساعد الأم في طلب"حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها في عملها أو وظيفتها، أو قضاء احتياجاتها.

وشرحت "الشمري" لقناة "الإخبارية" فكرة المشروع الذي حمل اسم "بيبي سيتر Babysitter"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، تطلب من خلاله الأم حاضنة سعودية مدرَّبة ومؤهَّلة لمجالسة أبنائها في المنزل فترة خروجها أو انشغالها عن أطفالها.

وأضافت: "جاءتني فكرة المشروع كوني موظفة وعاملة، وأحتاج لمن يرعى أطفالي، ويعتني بهم. وقد ساعدني في التطبيق زوجي سلمان الشمري".