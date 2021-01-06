أخبار عاجلة

"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
البرهان: ندعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار وسط دارفور -
الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة -
‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية -
متحدث الرئاسة في أوغندا يتهم "فيسبوك" بالتدخل في انتخابات البلاد -
وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يغادرون القاهرة -
"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنفانتينو يزور أكاديمية "مهد" ويبدي سعادته بزيارة المملكة

Print

إنفانتينو يزور أكاديمية

زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أكاديمية مهد بالرياض، بحضور سمو وزير الرياضة ، كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ عبدالله حماد.

و عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بالزيارة التي يجريها حالياً للسعودية، مؤكداً أنها إيجابية، وأعطت مؤشرات جيدة عن الاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد المحلي.

وقال إنفانتينو: أنا منبهر مما أراه هنا في الرياض، وأذهلتني الاحترافية والشغف، سوف نرى ثمار هذا الجهد خلال السنوات القليلة القادمة ..فالمملكة دولة كبيرة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة استقبل ، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك بحضور عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

ثم قام الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو اليوم بزيارة لمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وصحب رئيس الاتحاد ياسر المسحل سمو وزير الرياضة ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو في جولة أطلعهم خلالها على متحف إنجازات الكرة , ووثيقة FIFA الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956.

كما التقى رئيس FIFA بحكام النخبة الدوليين، بحضور مدير دائرة التحكيم مانويل نافارو، واطلع على خطة تطوير الحكم السعودي, مشيداً بالاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد, والإستراتيجيات المختلفة التي تعكس رؤيته.

وقد أهدى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يهدي السيد جياني إنفانتينو طقم السعودي الجديد، كما سلّمه هدية تذكارية تقديراً لزيارته أبرزها نسخة من الهدية التذكارية المقدمة خلال بطولة القارات الثانية على كأس الملك فهد 1995.

واستعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال زيارته للاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من الملفات حيث اطلع على شرح عن استراتيجية كرة القدم السعودية ، وشرح عن استراتيجية كرة القدم النسائية ، واستعرض خطة عمل مراكز التدريب الإقليمية ، و شرح عن ملف استضافة كأس آسيا 2027، زار متحف الاتحاد ، واستعرض خطب الفيفا لاعتماد عضوية الاتحاد عام 1965.

إنفانتينو يزور أكاديمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

السعودية: تصنيف أمريكا لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يسهم في وضع حد لأعمالها

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

"القراش": السعودية تضاهي كبريات الدول و"ذا لاين" رفع سقف التحدي

"القراش": السعودية تضاهي كبريات الدول و"ذا لاين" رفع سقف التحدي

شبكة عيون الإخبارية