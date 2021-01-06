من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وفاة أول طفل بكورونا في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

اتشحت قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، بالسواد، اليوم الأربعاء، حزنًا على الطفل "عبدالله شريف رفعت غنيم"، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب تدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز تنفس صناعي داخل مستشفى قويسنا العام.

وأكدت مصادر مطلعة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وفاة الطفل بفيروس كورونا، لافتين إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بكورونا حتى توفي مساء أمس الثلاثاء.