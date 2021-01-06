إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب شخصان في انفجار أسطوانة غاز، بشقة سكنية بمنطقة الجمرك غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وانهارت أجزاء من جدران الشقة جراء الانفجار.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد وقوع انفجار بشقة سكنية بالعقار رقم 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوي والأخير، مما أسفر عن إصابة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد الأشخاص تصادف مروره بالشارع أمام العقار نتيجة تساقط بعض الطوب من الشقة إثر حدوث موجة انفجارية أدت لسقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج.

حُرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.