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وفاة استشاري الجراحة بـ"شبين الكوم التعليمي" في المنوفية بكورونا

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وفاة استشاري الجراحة بـ"شبين الكوم التعليمي" في المنوفية بكورونا وفاة استشاري الجراحة بـ"شبين الكوم التعليمي" في المنوفية بكورونا

مصراوي Masrawy

07:12 م الأربعاء 06 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن الشديد بين الطواقم الطبية في المستشفى التعليمي بشبين الكوم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عقب وفاة الدكتور أسامة عبدالله إبراهيم عبدالعزيز، 45 عامًا، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية الفقيد في بيانٍ لها: "تنعي نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبدالله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

في ذات السياق، قال الدكتور محمد طاحون، إن الفقيد أصيب قبل أسبوعين بفيروس كورونا ووصل المستشفى في حالة متأخرة، ووجه الأطباء بضرورة نقله إلى مستشفى الساحل التعليمي ليستطيع تناول تطعيمات لقاح القادم من الصين والتي بدأت المستشفى في تقديمه هناك بالفعل.

وأضاف أنه بعد نقله فوجئ الجميع بوفاته هناك، الأمر الذي أحزن الجميع، مشيدًا بأخلاقه وسيرته الطبية وعلاقاته الجيدة بكافة الأطقم الطبية، وقدم التعازي لأسرة الفقيد وللعاملين بالمستشفى التعليمي في المنوفية.

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