★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

‏ وكالات

‏‎ أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، مساء الأربعاء، بأن معظم وسائل الإعلام الأمريكية لا تنقل كلمة ترامب أمام أنصاره اليوم، باستثناء شبكة "فوكس نيوز".

وواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انتقاده إلى وسائل الإعلام بمزاعم أنها ساعدت في تزوير وسرقة الانتخابات، وزعم أنها تقمع الحريات وتعادي الشعب.

وزعم ترامب، إن الديمقراطيين استغلوا جائحة كورونا لتزوير وسرقة الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكرر ترامب مزاعم تزوير الانتخابات أمام حشدًا من أنصاره في واشنطن اطلق عليه "أنقذوا أمريكا".

وقال إن مئات الآلاف من الحشود الذين تجمعوا اليوم لإنقاذ أمريكا أكبر دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية.

وانتقد ما اسماهم بالجمهوريين الضعفاء، الذين سيصدقون على نتائج الانتخابات في الكونجرس اليوم.

وزعم أنه حال تسلم بايدن السلطة فيواجه الأمريكيين مشاكل عدة متمثلة في انتشار الوباء وصعود الصين وتراجع الديمقراطية في البلاد.

وتابع ترامب في كلمة له الأربعاء، أمام أنصاره في تجمع احتجاجي أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" أن الانتخابات سرقت من الإعلام الزائف واليسار الاشتراكي، مشددًا على أنه لن يقبل الهزيمة، ولن يتنازل عن حقوقه.

وتابع أن على نائبه مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها.

وانتقد ترامب "تجاهل" الإعلام والتغطية الصحفية لتجمع أنصاره الرافضون لنتيجة الانتخابات، داعيًا إلى قلب نتيجة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلام المزيف سيطر على الانتخابات ودمرها.