★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

‏ وكالات

‏‎

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ساخرًا، إن حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على ٨٠ مليون صوتًا في الانتخابات "مزحة".

وقال إن مئات الآلاف من الحشود الذين تجمعوا اليوم لإنقاذ أمريكا أكبر دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية.

وتابع ترامب في كلمة له الأربعاء، أمام أنصاره في تجمع احتجاجي أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" أن الانتخابات سرقت من الإعلام الزائف واليسار الاشتراكي، مشددًا على أنه لن يقبل الهزيمة، ولن يتنازل عن حقوقه.

وتابع أن على نائبه مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها.

وانتقد ترامب "تجاهل" الإعلام والتغطية الصحفية لتجمع أنصاره الرافضون لنتيجة الانتخابات، داعيًا إلى قلب نتيجة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلام المزيف سيطر على الانتخابات ودمرها.