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مصراوي Masrawy

‏ وكالات

‏‎ قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن مئات الآلاف من الحشود الذين تجمعوا اليوم لإنقاذ أمريكا أكبر دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية.

وتابع ترامب في كلمة له الأربعاء، أمام أنصاره في تجمع احتجاجي أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" أن الانتخابات سرقت من الإعلام الزائف واليسار الاشتراكي.

وانتقد ترامب "تجاهل" الإعلام والتغطية الصحفية لتجمع أنصاره الرافضون لنتيجة الانتخابات، داعيًا إلى قلب نتيجة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلام المزيف سيطر على الانتخابات ودمرها.