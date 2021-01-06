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بالأسماء.. الأوقاف تغلق 10 مساجد جديدة بالإسماعيلية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

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مصراوي Masrawy

07:42 م الأربعاء 06 يناير 2021


كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم إغلاق 10 مساجد على مستوى الإدارات الفرعية بمديرية الإسماعيلية، لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة .

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن المساجد تم إغلاقها مع بداية شهر يناير الجاري، حرصا على حماية المصلين، وفقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالتشديد على متابعة التزام جميع رواد المساجد بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن طاعة الله لا تنال بمعصيته في أذى الخلق.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر فتح هذه المساجد خلال أيام، بعد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد: أن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقال وزير الأوقاف: بما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

وأوضح أنه إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية، فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله عز وجل، ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، مؤكدا أن طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.

ولفت إلى أنه في حال عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

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