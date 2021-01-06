بسبب الشبورة الكثيفة.. بيان عاجل من محافظة الجيزة لقائدي السيارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين من قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات اللجان المرورية على الطرق والمحاور لضمان الأمن والسلامة.

وقالت المحافظة، في بيان، إنه طبقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد عدد من الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 7 يناير وحتى الأحد 10 يناير 2021.​