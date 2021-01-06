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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض المناطق

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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض المناطق الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض المناطق
تؤدي إلى جريان السيول وتصاحبها رياح نشطة السرعة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض المناطق

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن توقعات هطول أمطار رعدية ابتداء من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم الموافق 1442/5/26 هـ على أجزاء من مناطق المملكة وهي: (الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، والقصيم، وحائل) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر مناطق: (المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، والجوف) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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