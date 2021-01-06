إنفانتينو يزور أكاديمية "مهد" ويبدي سعادته بزيارة المملكة

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زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أكاديمية مهد بالرياض، بحضور سمو وزير الرياضة ، كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ عبدالله حماد.

و عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بالزيارة التي يجريها حالياً للسعودية، مؤكداً أنها إيجابية، وأعطت مؤشرات جيدة عن الاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد المحلي.

وقال إنفانتينو: أنا منبهر مما أراه هنا في الرياض، وأذهلتني الاحترافية والشغف، سوف نرى ثمار هذا الجهد خلال السنوات القليلة القادمة ..فالمملكة دولة كبيرة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة استقبل ، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك بحضور عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

ثم قام الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو اليوم بزيارة لمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وصحب رئيس الاتحاد ياسر المسحل سمو وزير الرياضة ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو في جولة أطلعهم خلالها على متحف إنجازات الكرة السعودية, ووثيقة FIFA الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956.

كما التقى رئيس FIFA بحكام النخبة الدوليين، بحضور مدير دائرة التحكيم مانويل نافارو، واطلع على خطة تطوير الحكم السعودي, مشيداً بالاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد, والإستراتيجيات المختلفة التي تعكس رؤيته.

وقد أهدى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يهدي السيد جياني إنفانتينو طقم المنتخب السعودي الجديد، كما سلّمه هدية تذكارية تقديراً لزيارته أبرزها نسخة من الهدية التذكارية المقدمة خلال بطولة القارات الثانية على كأس الملك فهد 1995.

واستعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال زيارته للاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من الملفات حيث اطلع على شرح عن استراتيجية كرة القدم السعودية ، وشرح عن استراتيجية كرة القدم النسائية ، واستعرض خطة عمل مراكز التدريب الإقليمية ، و شرح عن ملف استضافة كأس آسيا 2027، زار متحف الاتحاد ، واستعرض خطب الفيفا لاعتماد عضوية الاتحاد عام 1965.