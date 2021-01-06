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للطيران تنهي استعداداتها لاستقبال منتخبات وضيوف لليد

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مصر للطيران تنهي استعداداتها لاستقبال منتخبات وضيوف كأس العالم لليد للطيران تنهي استعداداتها لاستقبال منتخبات وضيوف لليد

مصراوي Masrawy

07:10 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أنهت شركة للطيران كافة الترتيبات داخل صالات الوصول والسفر وفي أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، وذلك لاستضافتها فرق وضيوف بطولة لكرة اليد والمقامة في مصر من 13 وحتى 31 يناير الجاري، وتعد الشركة الناقل الرسمي للبطولة.

وقامت الشركة بوضع شعار البطولة على أسطول النقل البري ومعدات الشركة للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، كما وضعت شعار البطولة على واجهة طائراتها وعلى جميع مقاعد الركاب، وذلك بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتحت إشراف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أطلقت الشركة حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة، وتهدف الحملة إلى توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج بسلامة وأمان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر للطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات، ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.​​

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