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والد أحد متهمي قضية الفيرمونت بعد إخلاء سبيله: قرار النائب العام أعادنا للحياة

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والد أحد متهمي قضية الفيرمونت بعد إخلاء سبيله: قرار النائب العام أعادنا للحياة والد أحد متهمي قضية الفيرمونت بعد إخلاء سبيله: قرار النائب العام أعادنا للحياة

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي:

علق اللواء أحمد سعيد على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل نجله سيف على ذمة قضية الفيرمونت.

وقال "سعيد" في تصريح لمصراوي، إنه سعيد بخروج نجله من الحبس بعد قضائه ما يقرب من 5 شهور وراء القضبان على ذمة القضية، مشيرًا إلى أنه لم يفقد الثقة للحظة في عدالة القضاء المصري.

وتوجه "سعيد" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وقال: "القرار أثلج صدورنا وأعاد لنا الأمل في الحياة بل أعادنا للحياة.. أخيرًا سيرى ابني سيف النور".

وأمرت النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

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