انهيار منزل مخصص "مخزن" لهيئة السلع الغذائية في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

انهار منزل مكون من طابقين، مخصص كمخزن لهيئة السلع الغذائية بمركز الفشن جنوب بني سويف، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانهيار مخزن هيئة السلع الغذائية بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المباحث، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات بفصل الكهرباء والماء، وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.