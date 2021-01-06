أخبار عاجلة

"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
البرهان: ندعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار وسط دارفور -
الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة -
‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية -
متحدث الرئاسة في أوغندا يتهم "فيسبوك" بالتدخل في انتخابات البلاد -
وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يغادرون القاهرة -
"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس: تهنئة الرئيس بعيد الميلاد لفتة وطنية مُقدرة

Print
البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسي بعيد الميلاد لفتة وطنية مُقدرة البابا تواضروس: تهنئة الرئيس بعيد الميلاد لفتة وطنية مُقدرة

مصراوي Masrawy

06:57 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أكد قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وأكد الرئيس السيسي -في التهنئة- أن وحدة شعب ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذًا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.

وأشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، والذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكدًا أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دورًا في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان عددًا من الملفات المشتركة

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان عددًا من الملفات المشتركة

شبكة عيون الإخبارية