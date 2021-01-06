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العراق: اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير في بغداد

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العراق: اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير في بغداد العراق: اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير في بغداد

مصراوي Masrawy

07:05 م الأربعاء 06 يناير 2021

العراق - (أ ش أ)

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب وضبط صواعق تفجير بحوزتهما جنوب غربي بغداد.
وأشارت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إلى أنه تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الإرهاب، بعد توفر معلومات بشأنهما من قبل المصادر السرية ومتابعتهما حتى إلقاء القبض عليهما داخل حي الجهاد.

وأضافت أنه تم ضُبط بحوزتهما جهاز كاتم عدد 2 وصواعق للتفجير عدد 13 إضافة إلى جهاز موبايل يحتوي منظومة تفجير، مشيرةً إلى ضبط المواد وعرض المتهمين على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بالإرهاب.

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