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المملكة المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

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المملكة المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا المملكة المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

06:51 م الأربعاء 06 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت المملكة المتحدة، 62 ألفا و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة للمملكة فيما يخص معدل الإصابات المسجلة يوميًا.
وذكرت "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 1041 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، وهو الأعلى منذ 21 أبريل الماضي.
وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و836 ألفا و801 إصابة، والوفيات إلى 77 ألفا و346 حالة.

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