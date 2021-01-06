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تأجيل دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من بسبب "لافتة القرن" لـ2 فبراير

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تأجيل دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك بسبب "لافتة القرن" لـ2 فبراير تأجيل دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من بسبب "لافتة القرن" لـ2 فبراير

مصراوي Masrawy

06:52 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن لجلسة 2 فبراير المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم دفاع نادي الزمالك سند الوكالة.

وطالب النادي الأهلي في دعواه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي طالته جراء التعدي على حقه كنادي القرن.

وكان مجلس الزمالك السابق، قام بتعليق لافتة نادي القرن أعلى سور النادي، وتلقي إنذارا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب اللافتة التى تم وضعها على مقر النادى الأبيض فى ميت عقبة.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا.

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