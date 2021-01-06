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"الشليل" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

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"الشليل" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة "الشليل" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

رفع الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله الشليل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعبر "الشليل" عن اعتزازه وفخره بتلك الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

كما قدم الشليل الشكر للرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الله السند، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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