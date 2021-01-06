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ولاية جورجيا: لا يوجد دليل على التزوير في انتخابات الشيوخ

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ولاية جورجيا: لا يوجد دليل على التزوير في انتخابات الشيوخ ولاية جورجيا: لا يوجد دليل على التزوير في انتخابات الشيوخ

مصراوي Masrawy

06:46 م الأربعاء 06 يناير 2021

‏ وكالات

‏‎

قال نائب سكرتير ولاية جورجيا، إنه لا يوجد أي دليل على أعمال تزوير خلال الانتخابات، مضيفًا أن الديمقراطي جون أوسوف لديه هامش نصف في المئة، لتجاوز إعادة الفرز.

وعلق الرئيس الأمربكي جو بايدن، على نتائج الانتخابات على مقعدي مجلس الشيوخ بولاية جورجيا، التي تجري اليوم الأربعاء، قائلاً: "يبدو أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب"، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت الأربعاء، فوز المرشحين الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، التي أجرت انتخاباتها مؤخرًا، حسبما ذكرت العربية.

‏وقال بيلوسي، إن الولايات المتحدة سيكون لها مجلسا شيوخ ونواب يقودهما الحزب الديمقراطي ويعملان مع بايدن ونائبته.

فاز المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين.

كما فاز الديمقراطي جون أوسوف، على خصمه السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو.

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مصراوي Masrawy

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