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المفوضية الأوروبية تمنح ترخيصًا مشروطًا للقاح مودرنا

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المفوضية الأوروبية تمنح ترخيصًا مشروطًا للقاح مودرنا المفوضية الأوروبية تمنح ترخيصًا مشروطًا للقاح مودرنا

مصراوي Masrawy

06:22 م الأربعاء 06 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

منحت المفوضية الأوروبية، لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، ترخيصًا مشروطًا فى السوق، بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين.

وأعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على تويتر في غضون ساعات من تلقي توصية بالموافقة على الدواء من وكالة الأدوية الأوروبية: "نحن نقدم لقاحات آمنة وفعالة للأوروبيين لمواجهة كوفيد-19".

وهذا هو ثاني لقاح يتم اعتماده للاستخدام في الاتحاد الأوروبي ، بعد لقاح فايزر/بيونتيك الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر. وقد بدأت حملة التطعيم في أوروبا في 27 ديسمبر.

وطلبت المفوضية الأوروبية 160 مليون جرعة من لقاح مودرنا بالنيابة عن الدول الاعضاء في الاتحاد. ويتطلب التطعيم باللقاح أخذ جرعتين.

ويعني الترخيص المشروط في السوق أنه يمكن طرح الدواء لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكنه يلزم الشركات بمواصلة مشاركة المعلومات حول التأثيرات طويلة المدى للقاح، على سبيل المثال.

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