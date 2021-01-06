القليوبية تتلقى 220449 طلب تصالح في مخالفات البناء

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، تلقت حتي اليوم الأربعاء، 220449 طلب بقيمة بلغت مليار و237 مليونًا و516 ألف جنيه، خاصة بعد مد فتح باب تلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

وأوضح المحافظ، أن أعلى مركز في تلقي الطلبات هو كفر شكر بـ10774 طلبًا، يليه طوخ والذي تلقى 45643 طلبًا، ثم الخانكة 39390، وبنها 34578 طلبًا، والقناطر 24936 طلبًا، وقليوب 24636، وشبين القناطر 16513، وقها 1420، والخصوص 7026، وحي شرق شبرا 7111، وحي غرب شبرا 7522 طلبًا.

وأكد المحافظ، على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات، حماية للمواطنين.