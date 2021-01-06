حملة تبرعات لدعم مرضى كورونا بمولدات أكسجين في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلقت جمعية عطاء الخيرية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة تبرعات لتوفير أسطوانات الأكسجين، ومولدات أكسجين، دعمًا لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي.

وأكد الدكتور خالد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الجمعية رصدت من خلال إجراء الأبحاث على حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، احتياجهم لأسطوانات الأكسجين، في المقابل يوجد عجز واضح في تلك الأسطوانات.

وأوضح أن الجمعية في احتياج لا يقل عن 20 مولد أكسجين، و20 أسطوانة، وذلك وفق الاحتياجات المطلوبة، لدعم مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في العزل المنزلي.

يذكر أن جمعية عطاء الخيرية، وفرت جهاز غسيل كلوي لمرضى الضغط المنخفض بقسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام بتكلفة إجمالية قدرها 365 ألف جنيه.