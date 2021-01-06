6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سجلت محافظة دمياط 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغ عدد مصابي الثلاثاء، ثلاث حالات، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى 1889 إصابة، بينها 159 حالة وفاة.

وأكد مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية، في تصريح لـ"مصراوي"، أن حالات التعافي بلغت 1684 حالة، ووصلت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس إلى 13400 حالة.

وأضاف المصدر أن عدد المخالطين وصل إلى 8222 حالة، وخضع للعزل المنزلي ما يزيد عن 1601 حالة.