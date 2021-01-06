تعطلت بسبب الشبورة.. الشرطة تصطحب سيارة أكسجين للمستشفيات في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

اصطحبت أجهزة وزارة الداخلية، سيارة خاصة بنقل الأكسجين لعدد من المستشفيات بدمياط عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بلاغا بتوقف سيارة محملة ( بإحدى عشر طن من الأكسجين ) والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بدمياط، نظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمرافقة السيارة واصطحابها وتوصيل حمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذي يأتي ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها في الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.