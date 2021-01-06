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لجنة التحقيق السودانية في الاختفاء القسري تبدأ إجراءات نبش المقابر

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لجنة التحقيق السودانية في الاختفاء القسري تبدأ إجراءات نبش المقابر لجنة التحقيق السودانية في الاختفاء القسري تبدأ إجراءات نبش المقابر

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 06 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

بدأت لجنة سودانية مُكلفة بالتحقيق في اختفاء الأشخاص قسريًا مشكلة بموجب قرار من النائب العام السوداني تاج السر الحبر، إجراءات نبش المقابر الجماعية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء، أن فريقا مختصا من الأدلة الجنائية، ودائرة مسرح الحادث، قام برفع الآثار والأدلة المادية، وذلك بحضور النائب العام ، ورئيس اللجنة الطيب أحمد العباس، ورئيس فريق الأدلة الجنائية اللواء أحمد عوض الجمل.

وبهذا الإجراء، تكون اللجنة أنهت المرحلة الأولى الخاصة بمسرح الحادث، توطئة للانتقال لمرحلة النبش، وإعادة تشريح الجثامين وفق قرار لجنة التحقيق.

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