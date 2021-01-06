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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: قلقون حيال تخصيب إيران لليورانيوم

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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: قلقون حيال تخصيب إيران لليورانيوم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: قلقون حيال تخصيب إيران لليورانيوم

مصراوي Masrawy

06:13 م الأربعاء 06 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أدان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.

وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء:" نشعر بقلق عميق حيال بدء إيران في الرابع من يناير الجاري في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، في التخصيب بمستوى يصل إلى 20%".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء الذي ليس له مبرر مدني موثوق والذي يمثل مخاطر انتشار كبيرة، يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إيران وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) كما أنه يقوض الاتفاق".

ورأت الدول الثلاث الموقعة على البيان أن "هذا التطور السلبي الخطير" يقوض التأكيدات التي قطعها أطراف الاتفاق في الحادي والعشرين من ديسمبر، ويهدد بتعريض فرصة مهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة.

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