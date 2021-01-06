أخبار عاجلة

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان -
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم -
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب" -
أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

Print
رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

05:01 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- مصراوي:

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال جبر "يسعدني أن أهدي قداستكم أطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى سائر المصريين بالخير واليمن والبركات".

وأضاف جبر، أن "الكنيسة المصرية كانت وما زالت تلعب دورًا كبيرًا في نشر التسامح الرافض للتطرف؛ ومصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين".

وأكد أن "المصريين نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معًا ضد أهل الشر، وهو ما يظهر جليًا في الاحتفالات الدينية المصرية"، مضيفاً أن ذلك أهم ما يميز الشعب المصري.

وأتم " ستظل بلد السلام والمحبة، وندعو المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية