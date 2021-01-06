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وزير الشؤون الإسلامية يتفاعل مع أبيات شعرية مهداة لولي العهد بعد قمة العلا

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وزير الشؤون الإسلامية يتفاعل مع أبيات شعرية مهداة لولي العهد بعد قمة العلا وزير الشؤون الإسلامية يتفاعل مع أبيات شعرية مهداة لولي العهد بعد قمة العلا
نالت استحساناً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي

وزير الشؤون الإسلامية يتفاعل مع أبيات شعرية مهداة لولي العهد بعد قمة العلا

تفاعل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مع أبيات شعرية جميلة أهداها الشاعر أحمد عوض الظفيري، لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقب النجاح الكبير الذي تحقق في قمة العلا التاريخية.

وغرد الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" بصورة سمو ولي العهد التي طبع عليها الأبيات التي افتتحها الشاعر قوله:

كريم النفس عن النصر تسمو..

كريمُ النفسِ عندَ النصرِ تسمو

حليمٌ لا ترى في العفوِ كسّرا

قويٌ تهتدي بالحقِ دوماً

بشعبكِ تعتلي الأمجادَ قسّرا

وحظيت التغريدة فور نشرها عبر حساب الوزير "آل الشيخ" مساء اليوم بثناء وإشادة من رواد التواصل الاجتماعي، وتعليقات حملت الكثير من الكلمات التي تحمل في طياتها معاني الحب للأمير الذي سطر بمواقفه وشجاعته وتفانيه المحبة في قلوب مختلف شرائح الشعب السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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