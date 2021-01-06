لمتابعة "التحول الرقمي".. محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز المعلومات والبوابة الإلكترونية (صور)

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبوابة الإلكترونية والمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، لمتابعة العمل بمنظومة التحول الرقمي، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام.

وتابع المحافظ سير العمل للخريطة الاستثمارية والسياحية طبقًا للرؤية المستقبلية لوحدة معلومات الجيومكانية للمحافظة، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي الاتصالات، والتنمية المحلية، والذي يجري استخدامها من خلال التطبيقات الجغرافية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتفعيل وحدة معلومات جيومكانية للمحافظة.

وأشاد المحافظ بتطور الأداء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن جنوب سيناء من أولى المحافظات التي اعتمدت على التحول الرقمي، وجرى تصميم قاعدة بيانات لخدمة الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة، وتركيب خط الربط بالمراكز التكنولوجية ورفع كفاءة النقاط وربط الإدارات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

وأوضح أن المراكز التكنولوجية تعد أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذا الربط يساعد في الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية، لتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء العمل من خلال الشبكة المحلية، إلى جانب سرعة استرجاع المعلومات مع دقة وسرية البيانات، ومتابعة أعمال الإدارات، ويعطي قدرة كبيرة للقيادة على سرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب.

جدير بالذكر، أنه جرى الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الشبكة الداخلية وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمدن، للعمل على تفعيل جميع الخدمات، ونقل المعلومات الداخلية، وربطها بالإدارات عبر تطبيق واحد، في إطار اتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي.