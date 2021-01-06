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بيلوسي تعلن فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا

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بيلوسي تعلن فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا بيلوسي تعلن فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا

مصراوي Masrawy

05:38 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

‏‏أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء فوز المرشحين الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، التي أجرت انتخاباتها مؤخرًا، حسبما ذكرت العربية.

‏وقال بيلوسي، إن الولايات المتحدة سيكون لها مجلسا شيوخ ونواب يقودهما الحزب الديمقراطي ويعملان مع بايدن ونائبته.

فاز المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس جو بادين.

كما فاز الديمقراطي جون أوسوف، على خصمخ السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو.

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