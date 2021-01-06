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الصحة الأوكرانية ترفض رفع الإغلاق خلال يناير الجاري

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الصحة الأوكرانية ترفض رفع الإغلاق خلال يناير الجاري الصحة الأوكرانية ترفض رفع الإغلاق خلال يناير الجاري

مصراوي Masrawy

05:33 م الأربعاء 06 يناير 2021

أوكرانيا - (أ ش أ)

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ترفض تأجيل الإغلاق أو رفعه في أنحاء البلاد خلال شهر يناير الجاري.

وذكر ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم تسجيل ما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال العطلات، كما يتوفى نحو 200 شخص يوميًا إثر الإصابة بالفيروس، ويوجد أكثر من 23 ألف شخص في المستشفيات في الوقت الراهن وأكثر من 10% من الإصابات تعد خطيرة.

وأشار إلى أن أعلنت مسبقًا عن تشديد قيود الإغلاق اعتبارًا من 8 وحتى 24 يناير الجاري، مضيفًا أن علماء الأوبئة حذروا من ارتفاع متوقع في أعداد الإصابات بكورونا عقب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

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