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البرهان: نحرص على تطوير العلاقات مع أمريكا

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البرهان: نحرص على تطوير العلاقات مع أمريكا البرهان: نحرص على تطوير العلاقات مع أمريكا

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقات استراتجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في كافة المجالات وخاصة في المجالات الإقتصادية.

والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والوفد المرافق له، معربا عن ترحيبه بزيارة الوفد إلى لسودان، والتي تعتبر الأولى من نوعها.

وأطلع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفد الخزانة الأمريكية على موقف السودان من التوترات الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدا أن ما قامت به القوات المسلحة السودانية، هو إعادة انتشار داخل الحدود، وأن السودان حريص على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار.

من جانبه، أكد وفد الخزانة الأمريكية، الحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع السودان وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الإقتصادية، معربا عن التقدير لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للسودان، وللفترة الانتقالية، مناصفة مع مجلس الوزراء، لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وأشاد وفد الخزانة الأمريكية بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، ووعد بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام، مؤكد الحرص على إلحاق الحركات غير الموقعة على الاتفاق، بعملية السلام.

وشدد الوفد الأمريكي، خلال اللقاء،على حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توصل السودان ومصر وأثيوبيا، إلى اتفاق فيما يخص ملء سد النهضة وتشغيله.

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